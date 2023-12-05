6 декабря: Митрофанов день.

6 декабря (23 ноября по старому стилю) в Митрофанов день чествуют Александра Невского. Сегодня вспоминают святого Митрофана, епископа Воронежского, а также чтят память Александра Невского, колоссального военачальника, не проигравшего ни одного боя, и великолепного дипломата.