Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 092 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Почему мы за счет своих налогов должны оплачивать роды мастурбеков,ненавидящих нас и Россию?Выплату декретных...
  • Е Пронина
    этих выплат вообще не должно быть для мигрантовВыплату декретных...
  • Михаил Мамонов
    своих земляков тоже пусть проверяет , в диаспорах сплошь   русофобы и экстремистыДепутат Саралиев ...

На Госуслугах хотят создать «Кнопку безопасности»

На Госуслугах хотят создать «Кнопку безопасности»

В Госдуме готовятся представить законопроект, который упростит вызов экстренных служб. Документ вносит изменения в законы о Госуслугах и системе 112, закрепляя возможность отправки экстренных сообщений через сайт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх