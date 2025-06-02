На Госуслугах хотят создать «Кнопку безопасности»

В Госдуме готовятся представить законопроект, который упростит вызов экстренных служб. Документ вносит изменения в законы о Госуслугах и системе 112, закрепляя возможность отправки экстренных сообщений через сайт.
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