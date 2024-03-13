Reuters: ЕС не сможет конфисковать доходы от российских активов

Полностью конфисковать замороженные активы РФ Запад боится, а использовать их на Украине – не может. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на еврочиновника, Евросоюз не сможет в обозримой перспективе конфисковать доходы от реинвестирования замороженных российских суверенных активов полученных за два года в размере 5,2 миллиарда евро.
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