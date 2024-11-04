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Суд не усмотрел нарушений прав Джозефа Татера при аресте

Суд не усмотрел нарушений прав Джозефа Татера при аресте

Американец свою вину не признаёт.Московский городской суд не усмотрел нарушений прав Джозефа Татера во время ареста в рамках уголовного дела о нападении на полицейского.

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