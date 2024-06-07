Песков назвал изменения в налоговой системе ответом на запрос времени

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложения об изменении налоговой системы в РФ являются ответом на комбинацию факторов, в том числе на запрос общества о справедливости, и на ряд экономических и политических вызовов.