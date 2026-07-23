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Газета.ру

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Медиаконсультант Зимовский: ВСУ остаются в стратегической обороне

Медиаконсультант Зимовский: ВСУ остаются в стратегической обороне

Медиаконсультант Александр Зимовский в беседе с kp.ru прокомментировал заявление экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о том, что он оставляет армию "в состоянии наступления".

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