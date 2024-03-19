«Севастополь – воюющий город»: грядёт реорганизация управления армией и флотом

Реформирование организации управления в армии только началось. Восстановлены Ленинградский и Московский округа, главкому ВМФ вернули флота в подчинение, и, вполне вероятно, возникнет потребность в создании двух министерств – Военно-морского флота и Вооруженных сил.
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