Созданная ИИ композиция The Beatles поборется с Бейонсе за «Грэмми»

Демоверсия композиции легендарной британской группы The Beatles, восстановленная с применением технологий искусственного интеллекта, будет соревноваться за премию «Грэмми» наряду с треками таких исполнителей, как Бейонсе, Билли Айлиш и Тейлор Свифт.
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