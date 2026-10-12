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Регионы России

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ЕС обсудит выдачу россиянам ограниченных шенгенских виз 14 октября

ЕС обсудит выдачу россиянам ограниченных шенгенских виз 14 октября

Рабочая группа Совета ЕС по визовым вопросам 14 октября рассмотрит вопрос о выдаче россиянам шенгенских виз с ограниченной территориальной действительностью (LTV), сообщает Российский союз туриндустрии.

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