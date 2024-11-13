Прокуратура Архангельской области вернула государству 31 998 железобетонных плит

Ведомство проверило соблюдение законодательства о собственности и выявила незаконный переход в частную собственность железобетонных плит, служащих покрытием Луковецкой технологической дороги в Холмогорском лесничестве.
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