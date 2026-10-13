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Собчак предложила Боне новое обращение к президенту — про свободу сосков

Собчак предложила Боне новое обращение к президенту — про свободу сосков

Ксения Собчак съязвила по адресу Виктории Бони: блогер пожаловалась на критику своих нарядов, а телеведущая предложила ей сделать тему свободных сосков поводом для нового обращения к президенту.

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