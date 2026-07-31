Певица SYUZANNA: как подготовить голос к выступлению

Чтобы голос звучал уверенно и чисто на выступлении, стоит придерживаться нескольких простых правил. Во-первых, важно следить за увлажнением: в течение дня лучше пить теплую воду без газа небольшими порциями.
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