В Госдуме создали рабочую группу по изменениям в законы, связанные с мигрантами

В Госдуме создали рабочую группу для проработки изменений в законодательство. Такое решение было принято после теракта в «Крокус Сити Холле», рассказал член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.
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