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МИД Финляндии: помощь, представляемая Украине, не должна восприниматься как благотворительность

МИД Финляндии: помощь, представляемая Украине, не должна восприниматься как благотворительность

Запад должен понимать, что помощь, которую он оказывает, не нужно воспринимать как благотворительность, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, комментируя высказывания участников НАТО о том, что Киев не благодарит за оказанную поддержку.

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