МИД Финляндии: помощь, представляемая Украине, не должна восприниматься как благотворительность

Запад должен понимать, что помощь, которую он оказывает, не нужно воспринимать как благотворительность, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, комментируя высказывания участников НАТО о том, что Киев не благодарит за оказанную поддержку.
Запад должен понимать, что помощь, которую он оказывает, не нужно воспринимать как благотворительность, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, комментируя высказывания участников НАТО о том, что Киев не благодарит за оказанную поддержку.
Свежие комментарии