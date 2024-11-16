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Юрист назвал опасным предложение отобрать у Касьянова* квартиру в Москве

Юрист назвал опасным предложение отобрать у Касьянова* квартиру в Москве

Основатель консультационно-представительского центра "Верус" Денис Хмелевской в беседе с "Ридусом" прокомментировал требование движения "Ветераны России" изъять у бывшего премьер-министра РФ Михаила Касьянова* (признан в РФ иностранным агентом) квартиру в Москве.

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