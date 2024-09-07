Филолог из Казани сравнила ЕГЭ по русскому языку с экзаменами времен СССР

Переход на новую систему сдачи выпускных экзаменов в России произошел довольно болезненно. Однако в течение следующих лет ЕГЭ претерпел значительные изменения, рассказала в интервью «Татарстан-24» профессор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Ирина Ерофеева.
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