Киевский политолог Портников озвучил выгоды КНР от продолжения конфликта на Украине

Китайские власти заинтересованы в продолжении военного конфликта на территории Украины. Такой вывод сделал киевский политолог Виталий Портников, он пояснил выгоды, которые китайцы получают в ходе данной кампании.
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