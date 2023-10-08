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Мировое обозрение

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Киевский политолог Портников озвучил выгоды КНР от продолжения конфликта на Украине

Киевский политолог Портников озвучил выгоды КНР от продолжения конфликта на Украине

  Китайские власти заинтересованы в продолжении военного конфликта на территории Украины. Такой вывод сделал киевский политолог Виталий Портников, он пояснил выгоды, которые китайцы получают в ходе данной кампании.

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