Аэропорт «Казань» снял временные ограничения c 9:00, об этом сообщили в воздушной гавани. Как пишет Интерфакс, ранее аэропорт Нижнего Новгорода принял 11 самолетов, следовавших в Москву и перенаправленных на запасной аэродром.
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