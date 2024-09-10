Аэропорт «Казань» снял временные ограничения c 9:00, об этом сообщили в воздушной гавани. Как пишет Интерфакс, ранее аэропорт Нижнего Новгорода принял 11 самолетов, следовавших в Москву и перенаправленных на запасной аэродром.