Канада вводит 25% ответные тарифы на товары из США, Трюдо призывает канадцев покупать местные товары

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что его правительство введет 25-процентные тарифы на американские товары на сумму 155 миллиардов долларов США в ответ на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом.
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