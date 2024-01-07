Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад по уголовному делу о нападении на сотрудника полиции в Кирове

Следственными органами СУ СК России по Кировской области расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
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