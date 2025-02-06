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MIA: ИИ-карта брюшной полости поможет выявить рак на ранних стадиях

MIA: ИИ-карта брюшной полости поможет выявить рак на ранних стадиях

Ученые из Университета Джонса Хопкинса создали набор данных для анализа компьютерной томографии (КТ) брюшной полости под названием AbdomenAtlas, ускоряющий определение точного местоположения раковых опухолей в 10 раз.

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