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Букет ландышей и 5-метровая фата: бывшая «Мисс Вселенная» Оливия Калпо вышла замуж

Букет ландышей и 5-метровая фата: бывшая «Мисс Вселенная» Оливия Калпо вышла замуж

Самая красивая свадьба лета 29 июня в США состоялась свадьба 32-летней Мисс Вселенной 2012 года, модели, актрисы Оливии Кулпа и ее жениха, 28-летнего игрока в американский футбол, выступающего за команду Сан-Франциско 49ers Кристиана Маккефри.

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