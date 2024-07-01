Ноль украшений и 5-метровая фата: бывшая Мисс Вселенная Оливия Калпо вышла замуж

Актриса и модель выбрала для самого важного дня в жизни лаконичное платье Dolce & Gabbana 29 июня в США состоялась свадьба 32-летней Мисс Вселенной 2012, модели, актрисы Оливии Кулпа и ее жениха, 28-летнего игрока в американский футбол, выступающего за команду Сан-Франциско 49ers Кристиана Маккефри.