Вопреки санкциям: Товарооборот между ЕС и Россией в 2022 году стал максимальным за 8 лет

Это стало возможным благодаря рекордным объёмам закупаемых у России энергоресурсов.Товарооборот между Россией и Евросоюзом за минувший год, несмотря на многочисленные антироссийские санкции, достиг практически рекордных значений за всю историю.
Это стало возможным благодаря рекордным объёмам закупаемых у России энергоресурсов.Товарооборот между Россией и Евросоюзом за минувший год, несмотря на многочисленные антироссийские санкции, достиг практически рекордных значений за всю историю.
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