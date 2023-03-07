Царьград

5 456 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Денисенко
    То есть-этому негодяю вполне резонным кажется уничтожать собственных солдат ради того чтобы подольше у власти оставал...Подоляк объявил о...
  • Сергей Бессонов
    Ну вот, Англию так рьяно взявшуюся за превращение  Украины в нацистскую Анти-Россию и ожидающую баснословных барышей ...Проблемы откуда н...
  • Сергей Бессонов
    Понятно, русские мореплаватели открыли Антарктиду, вписали на карту русские названия, земель и островов в морях и оке...Проблемы откуда н...

Вопреки санкциям: Товарооборот между ЕС и Россией в 2022 году стал максимальным за 8 лет

Вопреки санкциям: Товарооборот между ЕС и Россией в 2022 году стал максимальным за 8 лет

Это стало возможным благодаря рекордным объёмам закупаемых у России энергоресурсов.Товарооборот между Россией и Евросоюзом за минувший год, несмотря на многочисленные антироссийские санкции, достиг практически рекордных значений за всю историю.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх