Газета Труд

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    ...А в ответ: вот и лети туда вольной пташкой... _____________________________ И что, всё равно попретесь к этим заж...Знал бы прикуп - ...

С глазу на глаз

С глазу на глаз

В среду, 30 июня, прошла «Прямая линия» с Владимиром Путиным — первая с начала пандемии. В связи с карантином прессы и делегатов с мест в студии не было, президент со страной общался через кол-центр, который выкладывал записанные видеообращения.

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