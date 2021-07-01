С глазу на глаз

В среду, 30 июня, прошла «Прямая линия» с Владимиром Путиным — первая с начала пандемии. В связи с карантином прессы и делегатов с мест в студии не было, президент со страной общался через кол-центр, который выкладывал записанные видеообращения.
В среду, 30 июня, прошла «Прямая линия» с Владимиром Путиным — первая с начала пандемии. В связи с карантином прессы и делегатов с мест в студии не было, президент со страной общался через кол-центр, который выкладывал записанные видеообращения.
Свежие комментарии