Американцев восхитило выступление Путина в Китае: «Без заметок и никакой лжи»

ВАШИНГТОН, 20 октября, ФедералПресс. Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works высказал свое восхищение и высокую оценку поведению президента России Владимира Путина во время пресс-конференции в Китае.
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