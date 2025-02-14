Безальтернативные электронные выборы в России могут закрепить законодательно

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, согласно которому Центральная избирательная комиссия получит право решать, применять ли бумажные бюллетени на выборах федерального уровня, сообщил «Коммерсант».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии