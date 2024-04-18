ПВО отбила атаки ВСУ на три региона: сбиты 20 дронов, 19 ракет «Вампир»», две «Точки-У» и пять шаров

Силы противоздушной обороны за минувшую ночь пресекли попытки Киева атаковать три российских региона с применением оперативно-тактических ракет, реактивных снарядов, беспилотников и малоразмерных воздушных шаров.
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