БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Российский паспорт спасает израильтян

Российский паспорт спасает израильтян

После переговоров в Москве ХАМАС согласился освободить заложников @ Reuters Tекст: Андрей Резчиков ХАМАС пообещал освободить восемь заложников, информация о которых поступила по дипканалам из Москвы.

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Комментарии
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Андрей Stan
А по мне, так я бы давно уже прикрыл бы всю херню, под названием &quot;двойное гражданство&quot;?!... Принял гражданство другой страны? ( не важно как: в браке ли или ещё под каким соусом) Автоматом теряешь гражданство России... А то развелось этих хитрожопых... Как в России всё плохо так они граждане другой страны и линяют туда где теплее их задницам... А чуть что?! Мы граждане России?!... А на хрен вы нужны России? Живите там где пристроили свою промежность... )))
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