Российский паспорт спасает израильтян

Андрей Stan

А по мне, так я бы давно уже прикрыл бы всю херню, под названием "двойное гражданство"?!... Принял гражданство другой страны? ( не важно как: в браке ли или ещё под каким соусом) Автоматом теряешь гражданство России... А то развелось этих хитрожопых... Как в России всё плохо так они граждане другой страны и линяют туда где теплее их задницам... А чуть что?! Мы граждане России?!... А на хрен вы нужны России? Живите там где пристроили свою промежность... )))