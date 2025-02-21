В новом видео Larian подробнее рассказала о 4 подклассах, которые появятся в пат...

В новом видео Larian подробнее рассказала о 4 подклассах, которые появятся в патче #8 для Baldur's Gate 3Ажиотаж вокруг патча 8 для Baldur’s Gate 3 огромен, так как это масштабное финальное обновление контента добавит кросс-плей, фоторежим и 12 новых подклассов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)