В новом видео Larian подробнее рассказала о 4 подклассах, которые появятся в пат...

В новом видео Larian подробнее рассказала о 4 подклассах, которые появятся в патче #8 для Baldur's Gate 3Ажиотаж вокруг патча 8 для Baldur’s Gate 3 огромен, так как это масштабное финальное обновление контента добавит кросс-плей, фоторежим и 12 новых подклассов.