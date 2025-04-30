В Калужской области сотрудники подразделения по вопросам миграции в торжественной обстановке вручили первые паспорта активистам «Движения первых»

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области приняли участие в торжественном вручении паспортов гражданина Российской Федерации активистам общественного движения детей и молодежи «Движение первых», состоявшемся на базе Государственного музея истории космонавтики им.