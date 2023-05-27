Военное обозрение

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Киссинджер: Чтобы противостоять растущей мощи Китая, Япония за 3-7 лет может создать своё ядерное оружие

Киссинджер: Чтобы противостоять растущей мощи Китая, Япония за 3-7 лет может создать своё ядерное оружие

Празднующий сегодня 100-летний юбилей бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер стал основной фигурой для интервью многочисленным изданиям.

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