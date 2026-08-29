Трамп обвинил журналистку Хаберман во лжи о его планах на годовщину 11 сентября

Президент США Дональд Трамп обвинил журналистку газеты The New York Times (NYT) Мэгги Хаберман во лжи после публикации о его планах на годовщину терактов в Нью-Йорке 11 сентября.
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