Пришло видео встречи Секретаря Госдепа США в Китае, а на нем Блинкена встречает просто глава местного управления внешних связей Кун Фу-ань孔福安, да, по статусу он в ранге вице-мэра, но это даже не вице-мэр, и тем более не мэр.
Энтони в Китае встретил старший помощник младшего дворника
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Е
Елена
Панду еще заслужить надо..это почти священное животное в Китае, они их в зоопарки других стран только в аренду отдают..с возвратом
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14 час.
АР
Алескендер Рамазанов
Пекин уже заготовил отличную китайскую манду для США, панда - это призыв одуматься, скрытый посыл, мол, станете игрушкой в зоопарке. Опасно угрожать Китаю...
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13 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
На Востоке большое внимание уделяется знакам/символам и оформлению того или иного действия. Этой встречей китайские товарищи поводили нефритовым жезлом по губам американских нетоварищей.
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13 час.
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