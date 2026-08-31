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Газета.ру

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На Алтае ищут подростка, который уехал в горы на мотоцикле

На Алтае ищут подростка, который уехал в горы на мотоцикле

В республике Алтай пропал мальчик, который уехал в горы на мотоцикле. Об этом сообщили в АНО «Алтайский мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям», передает ТАСС.

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