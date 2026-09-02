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Hormuz Traffic Craters to Four Ships as Iran-U.S. Strikes Escalate

Two sailors have died from Monday’s attack on a Saudi oil tanker in the Strait of Hormuz, with Riyadh now formally accusing Iran of targeting the Bahri-owned Sidr as Tehran launches a new wave of missile and drone strikes against U.

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