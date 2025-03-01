Овечкин забил 884-й гол в "регулярках" НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки

Global Look Press/Rich Graessle/Icon Sportswire vi Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил единственный гол своего клуба в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Тампа-Бэй Лайтнинг", но это не позволило команде из американской столицы добиться положительного результата в игре – встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Тампа-Бэй".
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