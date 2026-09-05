ВС РФ поразили «Геранями» логистический центр ВСУ на окраине Киева

Российские ударные беспилотники «Герань» нанесли серию ударов по логистическому центру на западной окраине Киева, который обеспечивал снабжение украинских войск.
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