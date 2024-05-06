Генштаб ВС России начал подготовку к учениям по отработке применения нестратегического ядерного оружия именно по той причине, что «дорвавшиеся до власти» на Западе «инфантильные» политики призывают направить войска на Украину.
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