Советник главы ДНР: солдаты ВСУ гибнут из-за бракованных шведских гранатометов

Одной из главных проблем ВСУ, помимо критических потерь среди личного состава, в последнее время называют острую нехватку боеприпасов, поставки которых в товарном количестве западный ВПК на сегодняшний день обеспечить не может.
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