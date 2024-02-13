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Советник главы ДНР: солдаты ВСУ гибнут из-за бракованных шведских гранатометов

Советник главы ДНР: солдаты ВСУ гибнут из-за бракованных шведских гранатометов

Одной из главных проблем ВСУ, помимо критических потерь среди личного состава, в последнее время называют острую нехватку боеприпасов, поставки которых в товарном количестве западный ВПК на сегодняшний день обеспечить не может.

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