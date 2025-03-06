Марко Рубио: Конфликт на Украине — прокси-война между США и Россией

Госсекретарь США Марко Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной между Америкой и Россией. Сергей Цеков, первый заместитель главы крымского парламента, согласился с этой оценкой, отметив изменение курса США по отношению к России при Дональде Трампе.
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