Госсекретарь США Марко Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной между Америкой и Россией. Сергей Цеков, первый заместитель главы крымского парламента, согласился с этой оценкой, отметив изменение курса США по отношению к России при Дональде Трампе.