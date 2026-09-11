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Колледж или 10-й класс, лайфхаки психолога по выбору ОГЭ при участии ребенка

Колледж или 10-й класс, лайфхаки психолога по выбору ОГЭ при участии ребенка

Планируя, будет ли 10-й класс или колледж родителям важно понимать, как выбрать ОГЭ, чтобы решение осталось за ребенком.

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