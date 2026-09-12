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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Триумф Путина, трагедия перевозчиков и «вспышка веселья» в КНДР

Триумф Путина, трагедия перевозчиков и «вспышка веселья» в КНДР

Авиакомпании пожаловались на трудности из-за закрытого неба РоссииЕвропейские авиакомпании столкнулись с «нечестными условиями игры» после потери доступа к российскому воздушному пространству, заявил гендиректор финской авиакомпании Finnair Туркка Куусисто.

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Наталия

Европа сама выстрелила себе в ногу, закрыв доступ к нашему воздушному пространству и введя санкции. А Ким, большой молодец и умница. Его государство только крепло под многолетними санкциями, и плевать он хотел на все вопли Запада. Делает все, что необходимо,  для укрепления защиты и мощи КНДР и  не пытается играть в либерализм. Наличие ЯО дли КНДР- гарантия безопасности.