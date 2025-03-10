Фото новой профессиональной видеокарты NVIDIA RTX PRO 6000 слили в сеть

В сеть утекли изображения NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell, подтверждающие ее ключевые характеристики. Новая видеокарта для рабочих станций получит 24 064 CUDA-ядер, что на 2304 больше, чем у RTX 5090, и 96 ГБ памяти GDDR7 с поддержкой ECC (исправление ошибок).