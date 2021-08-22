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Два человека пострадали в ДТП с внедорожником на АЗС Тайшетского района Приангарья

Два человека пострадали в ДТП с внедорожником на АЗС Тайшетского района Приангарья

Два человека пострадали в ДТП с внедорожником на АЗС Тайшетского района Приангарья. 40-летний пьяный водитель Chevrolet Niva на 33-м км участка дороги “Тайшет-Шелехово-Патриха” врезался в информационное табло на заправке вчера вечером, 21 августа.

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