Иран не намерен производить ядерное оружие

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на форуме Tehran Dialogue Forum в Тегеране заявил, что страна не намерена производить ядерное оружие и остается участником Договора о нераспространении ядерного оружия.
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