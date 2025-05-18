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Иран не намерен производить ядерное оружие

Иран не намерен производить ядерное оружие

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на форуме Tehran Dialogue Forum в Тегеране заявил, что страна не намерена производить ядерное оружие и остается участником Договора о нераспространении ядерного оружия.

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