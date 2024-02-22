Рогов: Киев пытается удержать Работино любой ценой, бросая туда новые силы

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское командование пытается удержать любой ценой населённый пункт Работино на Запорожском направлении, бросая туда всё новые силы.
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