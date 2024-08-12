Сын Ольги Кабо поцеловался с ослом

Актриса Ольга Кабо выбрала Северную Осетию для отдыха вместе со своим 12-летним сыном. Они путешествуют по горной местности республики: преодолели Архонский перевал, искупались в ледяном озере Мидаграбинского ущелья и наслаждались прекрасными водопадами региона.
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