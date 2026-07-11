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Жила у 68-летнего мэтра, ушла от Миронова и отказалась от славы

Жила у 68-летнего мэтра, ушла от Миронова и отказалась от славы

Екатерина Градова несколько раз отказывалась от жизни, которая со стороны казалась почти идеальной. В молодости она ушла из обеспеченного дома знаменитого режиссёра Максима Штрауха.

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