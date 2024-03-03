Аргументы недели
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Двух мертвых мужчин нашли на диване в отеле в Парголово

Двух мертвых мужчин нашли на диване в отеле в Парголово

Тела двух мужчин обнаружили в гостинице в Парголово. Как стало известно изданию «Аргументы недели в Санкт-Петербурге», бригада скорой помощи прибыла в отель, гостиницу на Толубеевском проезде, ближе к полуночи.

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